У зоні ЧАЕС виявили групу незаконних туристів, які прибули туди на саморобній дрезині

Усі порушники – кияни, віком від 23 до 38 років. Варто зазначити, що ці особи відвідували незаконно зону ЧАЕС не вперше. Саме відносно цих «туристів» кілька днів тому поліцейські склали адміністративні матеріали за порушення радіаційного режиму.

Так, під час патрулювання зони відчуження поліцейські Вишгородського районного управління поліції виявили поблизу Державного спеціалізованого підприємства «ЧАЕС» 5 осіб, які незаконно проникли на заборонену територію.

Цього разу молодики пересувались залізничною колією на саморобній дрезині.

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення

Поліція Київської області