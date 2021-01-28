У зв’язку з погодними умовами введені тимчасові обмеження руху на дорогах державного значення

Поліцейські несуть службу у посиленому режимі та надають допомогу водіям, які опинилися у сніговій пастці.

Протягом доби з 27 на 28 січня з півдня на територію України перемістився активний сніговий циклон, який спричинив складні погодні умови. Так, опади у вигляді снігу спостерігаються на території Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Чернігівської областей та в м. Києві, опади у вигляді дощу – на території Донецької, Сумської та Тернопільської областей. Пік циклону очікується з 10-ї до 14-ї години.

З метою проведення снігоочисних робіт та для уникнення скупчення автотранспорту, протягом доби були введені тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на автомобільних доріг державного значення:

— на автодорозі М-15 Одеса-Рені, км. 11+920 – 308+000

— на автодорозі та М-16 та Одеса-Кучурган , км. 0+000- 58+658; км. 58+925 — 59+123.

— на автодорозі Н-24 Благовіщенське- Миколаїв, км 42+476-110+140; км. 113+678-221+363.

-автодорозі М-13 Кропивницький – Платонове, км. 76+416 – 157+052.

Також обмежено рух вантажних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення Київської області.

Крім того, за рішенням місцевих органів влади на період складних погодних умов введено обмеження на в’їзд великовагового транспорту до Одеси та Києва.

Поліцейські звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути особливо уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: не перевищувати швидкість, зберігати безпечну дистанцію, утримуватися від ризикованих маневрувань.

Управління комунікації Національної поліції України