Учасника стрілянини в одному з ресторанів Кривого Рогу визнано хуліганом

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом хуліганських дій у розважальному закладі Кривого Рогу (ч.4 ст.296 КК України).

Так, на початку серпня 2020 року між молодими людьми, що у нічний час відпочивали у готельно-ресторанному комплексі, виник конфлікт, під час якого один з учасників дістав пістолет калібру 9 мм та почав вести прицільну стрільбу в оточуючих.

Натомість інший відвідувач, скориставшись наявною при собі зброєю, здійснив декілька пострілів у бік нападника. В результаті таких дій чоловікові, що знаходився поруч, спричинено вогнепальне поранення черева та передпліччя.

Наразі одному з учасників стрілянини повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства (ч.4 ст.296 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відносно інших – слідчі дії тривають.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури