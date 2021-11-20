Украинец погиб в ДТП на юге Польши (фото)
Гражданин Украины был за рулем микроавтобуса, который столкнулся с трамваем.
На юге Польше в ДТП погиб украинец.
Как сообщает полиция Силезского воеводства, автоавария произошла вчера в городе Свентохловице.
Бус Volkswagen столкнулся с трамваем. Несмотря на реанимационные действия, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины.
Также пострадали водитель и двое пассажиров трамвая, их госпитализировали.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело.
Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое украинских граждан, еще двое украинцев получили травмы и были госпитализированы. // УНИАН