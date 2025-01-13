Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині
Українська влада дозволила провести у квітні ексгумацію останків поляків у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене з його мешканцями у 1945 році.
Про це повідомила польська радіостанція RMF FM, пише “Європейська правда”: “Фонд “Свобода і демократія”, який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень”.
Метою ексгумації передусім є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.
Як підкреслив Мацей Данцевич, заступник голови фонду “Свобода і демократія”, після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами.
Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.
“На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб”, – розповів Мацей Данцевич в ефірі радіостанції.
Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам’ять про це місце.
Повідомляють, що під час трагічних подій, які увійшли в історію як Волинська трагедія, у Пужниках загинули близько 80 осіб.
- Нагадаємо, минулої п’ятниці прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про “прорив” у справі ексгумації жертв Волинської трагедії, але він не став розкривати деталі.
- Натомість заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос повідомив, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків взаємних історичних конфліктів.
- Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, у якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт.