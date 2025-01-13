Україна дозволила ексгумацію останків жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Українська влада дозволила провести у квітні ексгумацію останків поляків у селі Пужники на Тернопільщині, яке було вщент випалене з його мешканцями у 1945 році.

Про це повідомила польська радіостанція RMF FM, пише “Європейська правда”: “Фонд “Свобода і демократія”, який знайшов це місце поховання два роки тому, отримав дозвіл від української влади на викопування останків із землі та проведення подальших досліджень”.

Метою ексгумації передусім є встановлення осіб людей, чиї останки були знайдені в ямі біля колишнього цвинтаря.

Як підкреслив Мацей Данцевич, заступник голови фонду “Свобода і демократія”, після розкопок останки будуть досліджені польськими археологами та антропологами.

Фахівці вже збирають генетичний матеріал у нащадків.

“На місці, де розташовані останки, цей матеріал також буде зібраний у такий професійний спосіб”, – розповів Мацей Данцевич в ефірі радіостанції.

Після досліджень планується перепоховати жертв та увічнити пам’ять про це місце.

Повідомляють, що під час трагічних подій, які увійшли в історію як Волинська трагедія, у Пужниках загинули близько 80 осіб.

Нагадаємо, минулої п’ятниці прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про “прорив” у справі ексгумації жертв Волинської трагедії, але він не став розкривати деталі.

Натомість заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос повідомив, що Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків взаємних історичних конфліктів.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, у якій Україна підтвердила відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт.

УП