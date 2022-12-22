Україна позбавила акредитації журналістку із Данії

Україна позбавила акредитацію кореспондентку данської громадської телерадіокомпанії DR Матільду Кімер. Про це повідомляють данські ЗМІ.

Данське радіо публікує на своєму сайті скріншот листа від ЗСУ, який датований 22 серпня і в якому йдеться, що акредитацію відкликано на запит Служби безпеки України (СБУ).

Журналістці вдалося зустрітися із представниками спецслужби лише у грудні. За її словами, під час зустрічі повідомили, що її інформаційні матеріали містять пропаганду на користь Росії.

Журналістка вважає, що найімовірніше питання СБУ викликали її посади на професійній сторінці у фейсбуці. Там Кімер, зокрема, публікує посилання на програми про Росію, зокрема про протести та переслідування росіян владою.

В одному з грудневих постів Кімер публікує посилання на матеріал DR, в якому йдеться про росіянина, який виступив проти війни, після чого його оштрафували. Щоб уникнути мобілізації, росіянин пішов жити у ліс і тепер працює в наметі.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що його відомство робитиме все можливе для повернення акредитації. Влада Данії вважає рішення Києва помилковим.

Україна цього повідомлення данського медіа не коментувала.

Деякі журналісти західних та українських ЗМІ були позбавлені акредитації на території України у листопаді. У ЗСУ тоді повідомили, що кореспонденти порушили встановлені владою правила роботи у зоні бойових дій у Херсонській області.

Кімер почала працювати кореспондентом DR у 2005 році, а з 2014 року вона стала постійним кореспондентом данської телерадіокомпанії у Росії та Україні. До лютого 2022 року журналістка робила багато репортажів про Україну. Крім того, вона відвідувала райони збройного конфлікту на Донбасі, звідки публікувала матеріали, здебільшого присвячені мирним жителям.

24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії, Кімер перебувала в Києві, і виявилася одним із найперших данських кореспондентів, яка змогла розповісти, що відбувається у місті.

У квітні журналістка опинилася у Москві. Вона зробила репортаж із Червоної площі, а також розповіла про закриття через санкції магазинів. У серпні 2022 року ФСБ Росії заборонила їй в’їзд на територію країни на 10 років через загрозу безпеці. // Радіо Свобода