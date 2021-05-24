Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору

Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання», — сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що «затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську — це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами».

Раніше в понеділок президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду підготувати рішення про припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю з огляду на події, що відбулися в аеропорту Мінська 23 травня.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль збирає у вівторок, 25 травня, позачергове засідання уряду для розгляду питання про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.