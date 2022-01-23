Українець перемалював окупаційні написи російського «загарбника» у Шрі-Ланці (фото)

Російський «художник» залишив на вулицях Шрі-Ланки кілька провокативних написів.

Про це повідомив Євген Зінгерман на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Кілька днів тому на південному узбережжі з‘явився білборд «Добро пожаловать в Красноярский край» і оця фігня на першому фото. Більшість росіян раділи, а їхні новини навіть зробили про це сюжет на ТБ”, – написав чоловік.

Автор посту додав, що вирішив самостійно виправити ситуацію та замалювати провокативні написи.

“Тисяча рупій на фарбу та пензлик, година часу і результат на другому фото. А, як на мене, на цих двох фото і є різниця між ними та нами”, – написав українець.

З’ясувалося, що обурливі малюнки – це робота російського вуличного «художника» Сергія Овсейкіна. // Діло