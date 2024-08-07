Українське держпідприємство працювало з фірмою, співвласник якої є громадянином РФ і схвалює агресію

Українське держпідприємство «Документ», яке має доступ до персональних даних українських громадян, восени 2022 року уклало договір про представлення інтересів у Німеччині з юридичною компанією Schmider & Еckstein. Обидва її співзасновники впродовж тривалого часу працювали у Росії та просували ведення бізнесу із країною, очолюваної Володимиром Путіним. А один з них є громадянином РФ, який підтримує політику Кремля і схвалює повномасштабну агресію.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

Як з’ясували журналісти, протягом 20 років Schmider & Еckstein надають послуги клієнтам із «Росії, Центральної та Східної Європи». Вони допомагають відкривати бізнес у Німеччині, а також – у питаннях міграції, супроводжуючи весь процес.

Співзасновник компанії Карл Екштайн називає Росію своєю «другою батьківщиною» та вказує у біографії на сайті компанії, що співпрацює з Москвою впродовж 40 років. Карл Екштайн також обіймав посаду почесного консула РФ у Швейцарії. Юрист входить до «Міжнародної асоціації друзів Криму» – об’єднання, створеного в окупованому Криму у 2017 році, аби з допомогою так званих агентів впливу легалізовувати анексію українського півострова та адвокатувати зняття санкцій проти РФ.

Початок російського повномасштабного вторгнення в Україну Карл Екштайн вважає виправданим. Навіть каже, що Путін «повернув росіянам відчуття гордості». Журналісти встановили, що протягом 20 років Карл Екштайн є громадянином РФ.

Партнер Екштайна – Франк Шмідер – проживає та надає свої послуги у Берліні. Однак вся його біографія також пов’язана з Росією та партнером по бізнесу, власником російського паспорта Карлом Екштайном. Журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) за допомогою російських реєстрів та баз даних встановили, що щонайменше з 2001 року Шмідер має індивідуальний податковий номер РФ.

Попри це, у 2022 році українське держпідприємство «Документ» уклало договір про представлення інтересів на території Німеччини із Schmider & Eckstein. Журналісти проєкту «Ти як?» ознайомилися з копіями довіреності та листами, які юридична компанія відправляла клієнтам ДП.

У ДП «Документ» запевнили, що доступ Schmider & Eckstein був обмежений «даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства» чи ведення справ у судах і що, мовляв, ніхто «не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян». Але юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, зазначають, що повноваження юридичної компанії «є досить обширними».