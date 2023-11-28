Українські водії перекрили дороги у польських містах на знак протесту проти блокування кордону

У польських містах Перемишль і Медика 28 листопада кілька десятків українських водіїв перекрили дороги в знак протесту проти блокування пунктів прикордонного пропуску.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на RMF FM.

На в’їзді до Перемишля та в Медиці, яка є прикордонним населеним пунктом, близько 30 українських водіїв виходять на пішохідний перехід, фактично блокуючи рух транспорту.

Droga Krajowa 28 Przemyśl- Medyka, teraz.

W odpowiedzi na Strajk Przewoźników Ukraińcy zorganizowali spontaniczną blokadę drogi po polskiej stronie. Mieszkańcy Przemyśla skarżą się na mocne utrudnienia. Potrzeba pilnych rozmów między przedstawicielami naszych państw. Jest gorąco pic.twitter.com/w6twbJmFYG — Marcin Osowski (@MarcinOsowski2) November 28, 2023

У поліції Перемишля розповіли RMF FM, що правоохоронці перебувають на місці події, протести відбуваються мирно, і їхні ініціатори не приховують, що це відповідь на блокування польськими перевізниками проїзду українських ваговозів.

Нова міністерка сільського господарства й розвитку села Польщі Анна Гембіцька у вівторок увечері мала зустрітися з польськими перевізниками на кордоні в Медиці.

Як відомо, з 6 листопада на трьох пунктах перетину кордону Польщі з Україною триває акція протесту польських перевізників, які пропускають по кілька автомобілів на годину. Минулого тижня почалась блокада ще одного пункту пропуску – “Медика – Шегині”.

У понеділок Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулось до України з пропозицією для вирішення ситуації з блокадою на кордоні.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.