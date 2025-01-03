Українцям у Польщі розіслали фейкові мобілізаційні повістки

У цих листах українцям погрожують депортацією.

Українцям у Польщі невідомі розіслали фальшиві повістки, у яких в разі відмови від служби в ЗСУ погрожують депортацією.

Про це йдеться у повідомленні польського Управління у справах іноземців.

У розісланих листах йдеться про те, що начебто із 17 по 31 грудня 2024 року планувався виїзд за місцем проживання українців, метою якого була доставка до мобілізаційного пункту для проходження військової служби в Збройних Силах України.

Також там йдеться про кримінальну відповідальність за ухилення від обов’язку щодо мобілізації – включно з екстрадицією.

“У зв’язку з отриманими повідомленнями про неправдиві листи громадянам України, Управління у справах іноземців пояснює, що не є автором призовів на військову службу”, – наголосили в Управлінні у справах іноземців і зазначили, що хтось використовує їхню назву.