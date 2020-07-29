Ультрас «Динамо» влаштували протест з фаєрами біля стадіону ім. Лобановського через Луческу

Вони вигукували: «Суркіси — ганьба Динамо!».

Ультрас ФК «Динамо Київ» увечері 28 липня влаштували акцію протесту біля стадіону ім. Лобановського.

Вони мітингували проти призначення Мірчі Луческу головним тренером футбольної команди. Відео протесту опублікували на каналі Ultras Dynamo Kyiv TV.

Учасники протесту вигукували: «Суркіси — ганьба Динамо!» та «Луческу — go, go!». Акція проходила зразу після матчу «Динамо» U-19 – «Денгофф» (4:2), у цей час на стадіоні перебував президент команди Ігор Суркіс, пише Sport.ua.

Протестувальники запалили фаєри, коли помітили, що Суркіс залишає домашню арену.

«Він був вимушений ретируватися після матчу юнацького складу команди», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, що минулого тижня 76-річний румунський тренер підписав контракт з ФК «Динамо Київ». Відразу після інформації про це ультрас «Динамо» анонсували акції протесту проти призначення Мірчі Луческу головним тренером «біло-синіх».

У понеділок румунська Gazeta Sporturilor написала, що Мірча Луческу відмовився тренувати київське «Динамо» і подав у відставку через негативно налаштованих щодо нього вболівальників. У «Динамо» спростували цю інформацію.

28 липня на офіційному сайті клубу було оприлюднено листування президента клубу Ігоря Суркіса і новоспеченого головного тренера команди Мірчі Луческу.

Зі спілкування сторін електронною поштою стало відомо, що минулої суботи 74-річний Луческу повідомив президента «Динамо» Київ про намір розірвати контракт.

У листі-відповіді Суркіс підкреслив, що настрої частини вболівальників не повинні впливати на рішення тренера. Президент наголосив, що і він, і Луческу прийняли непросте рішення осмислено, усвідомлюючи всі майбутні ризики. // LB.ua