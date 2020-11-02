Умер украинский актер, сыгравший в фильме «В бой идут одни «старики»

В воскресенье, 1 ноября, на 67-м году жизни умер актер и режиссер Александр Немченко.

Об этом Винницкий академический музыкально-драматический театр им. Николая Садовского сообщает на своей странице в Facebook.

Александр Немченко, уроженец Ровно, еще студентом снялся в фильме «В бой идут одни «старики» режиссера Леонида Быкова — в роли веселого барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича. Он снимался и в других фильмах. Кроме того, окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого и сыграл на цене театра около 122 ролей.

Актер болел тяжелой формой диабета, и в последнее время жители Винницы и других городов Украины собирали средства на его лечение. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»