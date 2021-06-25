Унаслідок ДТП на автодорозі Решетилівка-Кобеляки водій автомобіля ВАЗ від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці

До поліції Полтавщини 25-го червня, близько 4:00, надійшло повідомлення від очевидців, що на автодорозі Решетилівка-Кобеляки, поблизу села Хоружі, сталася ДТП.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група сектору поліцейської діяльності (смт. Решетилівка) Полтавського районного управління та працівники слідчого управління поліції області.

Попередньо відомо, що на вказаному відрізку шляху, близько 4:00 зіткнулися вантажний автомобіль Вольво, під керуванням водія, 1996 року народження, та легковий автомобіль ВАЗ під керуванням 31-річного місцевого мешканця.

Унаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. А 31-річного пасажира легкового автомобіля із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до полтавської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.

Відділ комунікації поліції Полтавської області