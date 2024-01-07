Унаслідок ДТП у Рівненському районі загинув пасажир легковика, ще двоє – травмувалися

Летальна автопригода сталася сьогодні, шостого січня, близько опівночі у селі Здовбиця на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів».

Поліцейські встановили, що 22-річна жителька села Українка, керуючи автомобілем «Ford Focus», на заокругленій ділянці дороги не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожню обстановку внаслідок чого врізалась спочатку в електроопору, а потім — у бетонний паркан. В подальшому автомобіль перекинувся на дах.

У легковику на момент ДТП перебували троє пасажирів, жителі Рівненського району: 22-річний житель села Плоске від отриманих травм помер у лікарні, 20-річного брата водійки із переломом гомілки госпіталізували, 20-річного жителя села Бубнівка, у якого діагностували забої, після надання медичної допомоги відпустили.

Кермувальниця, яка за результатами огляду на стан сп’яніння була твереза — не постраждала.

Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

У рамках кримінального провадження транспортний засіб вилучено.

Поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області