Унаслідок ДТП у Вараському районі загинула водійка скутера (фото)
Летальна автопригода сталася сьогодні, 16 жовтня, близько 08:10 на вулиці Рафалівська в селі Більська Воля.
Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення мотоцикла «Tekken»під керуванням 23-річного жителя села Озерці та скутера «Yamaha», від отриманих травм загинула водійка останнього — 55-річна місцева жителька.
Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію водія мотоцикла.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України.
Транспортні засоби вилучені. Усі обставини автопригоди встановлюють слідчі.
Відділ комунікації поліції в Рівненській областіTweet