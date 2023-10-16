Унаслідок ДТП у Вараському районі загинула водійка скутера (фото)

Летальна автопригода сталася сьогодні, 16 жовтня, близько 08:10 на вулиці Рафалівська в селі Більська Воля.

Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення мотоцикла «Tekken»під керуванням 23-річного жителя села Озерці та скутера «Yamaha», від отриманих травм загинула водійка останнього — 55-річна місцева жителька.

Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію водія мотоцикла.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статті 286 КК України.

Транспортні засоби вилучені. Усі обставини автопригоди встановлюють слідчі.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області