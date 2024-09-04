Унаслідок подвійної ДТП на Житомирщині загинула жінка, ще шестеро людей травмовано (фото)

Нагадаємо, масштабна автотроща сталася вдень 3 вересня на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Павленківки.

Тоді відбулося зіткнення легковиків «Skoda Superb» та «Skoda Fabia», які рухалися у зустрічних напрямках. Від удару останній зіткнувся з кросовером «Volkswagen», під керуванням 36-річного жителя Вінниччини.

У результаті ДТП травми отримали семеро людей.

До обласної клінічної лікарні було ушпиталено водія автомобіля «Skoda Superb», 37-річного жителя Бердичівського району та його пасажира, жителя м. Звягеля, 1992 р.н.

В одній з міських лікарень м. Житомира перебуває водій автомобіля «Skoda Fabia», 40-річний житель м. Бердичева.

У дитячій обласній лікарні медичну допомогу отримують 7-річний хлопчик та 14-річна дівчинка, бердичівляни, які були пасажирами «Skoda Fabia». Дівчинка госпіталізована до реанімаційного відділення. Їх 28-річній мамі було надано медичну допомогу без ушпиталення.

Також до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні було поміщено пасажирку автомобіля «Skoda Fabia», 62-річну жительку м. Бердичева. На жаль, за кілька годин жінка померла.

Нині слідчі поліції встановлюють всі причини та обставини події у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Водночас поліція закликає водіїв транспортних засобів бути вкрай уважними та обережними під час руху: дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції, не виконуйте обгін та інші маневри, не впевнившись у їх безпечності. Враховуйте стан дорожнього полотна та погодні умови. Не сідайте за кермо у разі поганого самопочуття чи втоми.

Відділ комунікації поліції Житомирської області