Упавший в Херсоне флагшток расплющил Lexus чиновника — СМИ (фото)

Упавший во время установки гигантский флагшток раздавил Lexus чиновника, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды.

По информации от источников МОСТа, авто принадлежит Виталию Караваеву, который чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как нее упали тонны металла.

Караваев входит в группу «Шахтеры» и занимает скромную должность заместителя директора Департамента развития территорий, начальника управления строительства и финансового обеспечения.

В команде Козыря он отвечает за все строительные подряды и коммуницирует с подрядчиками.

Очевидно, что он отвечал и за установку флага и за поиск таинственного спонсора его установки.

Автомобиля Lexus в декларации чиновника нет.