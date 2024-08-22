Управління держохорони замовило три розкішні позашляховики «Лексус» по 3,3 мільйона

Управління державної охорони України 13 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ «ВіДі Еліт» автомобілів на 9,81 млн грн.

Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Цьогоріч виробник поставить три автомобілі спеціалізованого призначення VD L0112SG не раніше 2024 року випуску на базі чорного позашляховика Lexus GX 460 по 3,27 млн грн.

Автомобілі мають бензиновий двигун Євро 5 об’ємом 4,6 л, автоматичну коробку передач, фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки для водія і переднього пасажира, шторки безпеки для першого і другого рядів, системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, передні та задні парктроніки, камеру заднього огляду, а також люк з електроприводом. Додатково передбачено металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, дорожній набір автомобіліста, гумові килимки, зимову гуму і тонування всіх вікон, окрім лобового.

Зі спеціалізованого обладнання в автомобілях будуть сигнальний гучномовний пристрій, земний світлодіодний маяк під лобовим склом, а також 16 світлодіодних фар, а саме чотири фари під заднім склом, чотири – під переднім склом зверху і чотири – в решітці радіатора.

У салонах Lexus GX460 без додаткового і спеціалізованого обладнання, згаданого вище, продають у єдиній комплектації Luxury по 3,03 млн грн зі знижкою за авто в наявності та 3,62 млн грн без знижки.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

«ВіДі Еліт» із Софіївської Борщагівки входить у групу «ВіДі Груп» Віталія Джуринського.

Нагадаємо, у кінці 2022 року після новини «Наших грошей» кілька обласних управлінь поліції охорони передумали купувати автомобілі Volkswagen Touareg по 3,07 млн грн.

Анна Сорока, «Наші гроші»