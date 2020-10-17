Ураган в Кропивницком: повреждены крыши 20 домов, повалены 30 деревьев (фото)

В городе Кропивницком Кировоградской области ураган сорвал крыши с домов, разбил заборы, повредил линии электропередач. Сейчас правоохранители и спасатели ликвидируют последствия непогоды.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

«Сегодня на окраине города прошел ураган. Сильные порывы ветра сорвали крыши с домов, разбили заборы, поломали деревья повредили линии электропередач. К этому добавился сильный ливень. Патрульные, совместно с другими службами, сразу пришли на помощь местным жителям», — говорится в сообщении.

Так, полицейские начали освобождать проезжую часть от обломков деревьев и зданий, а также оказывать помощь людям, которые в ней нуждались. Сейчас ситуация контролируется.

Как сообщили в пресс службе ГСЧС, в Кропивницкому результате ухудшения погодных условий частично повреждены кровли 20 жилых домов, повалены около 30 деревьев и подтоплено 4 домохозяйства.

«Жертв и пострадавших в результате непогоды нет. Подразделения ГСЧС (22 человек и 5 ед. техники) привлечены для откачки воды и распиливания поваленных деревьев», — отметили спасатели.