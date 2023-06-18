Ураження струмом: підліток на залізниці отримав опіки понад 70% тіла

Подія сталась 16 червня на залізничному вокзалі в м. Калинівка. Під час спроби зробити «селфі» на залізничному вагоні, 14-річний місцевий житель отримав понад 70% опіків тіла.

За попередньою інформацією слідства, трагедія сталась близько 21 години. Потерпілий разом з товаришами вилізли на вантажний потяг зробити фото. Під час перебування хлопців на даху, одного із них вразило струмом.

Дитина перебуває у лікарні.

Працівники поліції встановлюють причини та обставини події.

Шановні громадяни, подбайте про власну безпеку та безпеку своїх дітей!

Нагадуємо, що забороняється:

– ходити по залізничних коліях;

– вилазити на вагони;

– на станціях і перегонах пролізати під вагонами та перелазити через автозчепи;

– пролізати під закритим шлагбаумом на залізничному переїзді;

– класти на рейки залізничної колії будь-які предмети.

Відділ комунікації поліції Вінницької області