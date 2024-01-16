Уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які блокують кордон з Україною

Міністерство сільського господарства Румунії 15 січня досягло згоди з представниками великих сільськогосподарських організацій. Задоволено кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів. Обговорення будуть продовжені, щоб знайти компроміс щодо невиконаних запитів.

Уряд зобов’язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року і негайно прийняти правила для кредитів, що субсидуються.

Угода, підписана після більш ніж тригодинних переговорів, не означає негайного припинення протесту, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга, можуть вплинути на їхню тривалість, заявив Маріус Міку, один із представників фермерів на переговорах.

Міку додав, що для уряду важливо до 31 січня надати відступ від обов’язкових правил сівозміни та встановити поріг у 4% парових земель у кожному господарстві.

Крім того, уряд ухвалив запити щодо відшкодування збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS в порту Констанца.

Барбу заперечує, що Румунія вимагає введення податків на імпорт зерна з України.

Вимоги п’яти країн Східної Європи

Східні держави ЄС вимагають від ЄС запровадити імпортне мито на українське зерно, посилаючись на недобросовісну конкуренцію, повідомило 15 січня міністерство сільського господарства Угорщини.

Міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини направили листа до Комісії ЄС з проханням вжити заходів, заявивши, що дешевша сільськогосподарська продукція з України знищує їх експортні ринки.

“У цьому листі я просив про відступ для румунських фермерів щодо 4% земель. Я не знаю, що сказав угорський міністр”, – заявив журналістам Флорін Барбу.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, румунські фермери розпочали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокаду в очікуванні на результати переговорів.

Румунські фермери від 15 січня відновили блокування руху вантажних автомобілів на кордоні. Рух вантажівок через пункти пропуску “Сірет” та “Вікова-де-Сус” заблоковано.