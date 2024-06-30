Увага! Інформація щодо впровадження графіку відключення водопостачання в столиці – ФЕЙК!

У мережі розповсюджується інформація, що через відключення електроенергії у столиці впроваджується графік подачі питної води.

Ще раз наголошуємо, що Київводоканал подає питну воду киянам і свою роботу не припиняє в режимі 24/7, жодної інформації про введення графіків не розміщав на офіційному сайті компанії.

Закликаємо не довіряти фейкам та орієнтуватись лише на офіційні джерела інформації – зокрема сайт, сторінка у Фейсбук, телеграм-канал КМДА, а також сайт та Фейсбук Київводоканалу.

Київводоканал