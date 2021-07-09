Увага! На Одещині розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 2 розшукується мешканка с. Яськи Третяк Наталя, 2005 р.н., яка 8 липня пішла з дому та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160-165 см, середньої статури, очі карі, кучеряве світло-русяве волосся.

Була вдягнена: у білу майку з чорними плямами, сині джинси, біло-червоні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просимо зателефонувати до відділення поліції № 2 Одеського РУП № 2 за номером телефону (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області