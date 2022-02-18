Увага, негода: 19 лютого на заході України оголошено штормове попередження

За даними Sinoptik.ua, весь день 19 лютого у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікується сильний штормовий вітер. Його швидкість сягатиме 15–24 м/с, у регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки.

Будьте обережні, перебуваючи під деревами, будинками чи рекламними конструкціями та не забувайте зачиняти вікна, виходячи з дому.

Крім того, у першій половині дня очікується невеликий дощ.

Через високу вологість буде сльотаво, тому радимо одягтися тепліше або перенести плани на вечір.