Увага! Одеська поліція розшукує двох малолітніх хлопців (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова та 12-річного Данила Приходченка, які сьогодні , 14 лютого, втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження хлопців невідоме.

Артем Стоянов:

Прикмети: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т».

Одягнений: у куртку чорного кольору, помаранчеве худі, темні штани, взутий у кросівки.

Данило Приходченко:

Прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене.

Одягнений: у чорну куртку, зелене худі , спортивні штани синього кольору та взутий у чорні черевики.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області