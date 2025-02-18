Увага! Одеська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції N°1 розшукується 14-річна Величко Валерія, яка 3 лютого пішла з дому і перестала виходити на зв’язок.

Прикмети: зріст 165 см, сірі очі, довге русяве волосся, худорлявої статури.

Особливі прикмети: невелика родимка під губою з правого боку.

Була одягнена в чорну куртку, сині джинси, взута в білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номером телефону (048) 779-49-71 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області