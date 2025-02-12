Увага! Одеська поліція розшукує трьох малолітніх хлопців (фото)

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 11-річного Артема Стоянова, 12-річного Данила Приходченка і 13-річного Данила Шишкіна, які сьогодні, 12 лютого, вдень втекли з реабілітаційного центру в Київському районі Одеси і наразі місцезнаходження хлопців невідоме.

Артем Стоянов:

Прикмети: зріст 150 см, світле коротко стрижене волосся.

Особливі прикмети: шрам на правій щоці у вигляді букви «Т».

Одягнений: у куртку чорного кольору, помаранчеву кофту, чорні штани та взутий у кросівки.

Данило Приходченко:

Прикмети: зріст 133 см, худорлявої статури, очі карі, волосся темно-русяве, коротко стрижене.

Одягнений: у чорну спортивну куртку з білими вставками, зелене худі, спортивні штани синього кольору та взутий у чорні черевики.

Данило Шишкін:

Прикмети: зріст 170см, середньої статури, очі карі, волосся пофарбоване в бордовий колір.

Одягнений: бордово-сіру шапку, чорну куртку та комуфляжні штани, сіре худі та взутий в чорні кросівки.

При собі має чорну сумку.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопців, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області