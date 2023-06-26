Увага! Поліція Херсона розшукує 12-річну дівчинку (фото)

Сьогодні, 26 червня, до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки обласного центру про те, що вчора приблизно об 11:00 пішла з дому по вул. Херсоньске Шосе Баєва Олена Русланівна 2010 року народження та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 170см, худорлявої статури, волосся коротке чорне, на потилиці білі пасма.

Була одягнена у чорну футболку, чорні шорти, червоні кеди.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління за телефонами: (0512) 64-95-99, 53-13-39 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області