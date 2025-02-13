Увага! Поліція Одещини розшукує малолітню дівчинку (фото)

Білгород-Дністровським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження 9-річної жительки Білгорода-Дністровського Буравицької Софії, яка сьогодні, 13 лютого, пішла зі школи і досі додому не повернулася.

Прикмети: зріст 140 см, худорлявої статури, світле волосся середньої довжини, блактні очі.

Була одягнена: у чорну шапку, куртку червоно-білого кольору, коричневі штани та взута у чорні чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо вас повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області