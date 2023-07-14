Увага! Поліція Одещини розшукує трьох неповнолітніх хлопців (фото)

Ізмаїльським районним відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукуються Стефанов Віктор, 2007 р.н. та брати Ярові Нікіта і Денис, 2011 і 2014 р.н., які 11 липня пішли з дому і досі не повернулися.

Прикмети Віктора: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темно-русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: у сірі шорти, футболку, камуфляжну кепку.

Особливі прикмети: має вади мови та психічні розлади.

Прикмети Нікіти: зріст 155-160 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: у сірі спортивні штани, темну футболку.

Прикмети Дениса: зріст 155-160 см, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Був одягнений: у сині джинси, темну футболку, чорні кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопців, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів (096) 458 76 32, (048 41)7 53 63 або на спецлінію 102.

ГУ Національної поліції в Одеській області