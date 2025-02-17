Увага! Поліція Одещини розшукує зниклу 13-річну дівчину (фото)

Подільським районним управлінням поліції встановлюється місцезнаходження 13-річної жительки м. Подільськ Вероніки Сокол, яка 14 лютого, увечері поїхала у м. Одеса до знайомих та до теперішнього часу її місце перебування невідомо.

Прикмети: зріст 170-175 см, середньої тілобудови, волосся жовте(фарбоване), очі зеленого кольору. На верхній губі зліва родинка.

Була одягнена: у чорну куртку, чорні брюки, взута у чорні черевики.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо вас повідомити до територіального відділення поліції за номерами телефонів +380486242020, +380505542020 або на спецлінію «102».

Головне управління Національної поліції в Одеській області