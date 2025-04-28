Увага розшук! Поліція Чернігівщини розшукує зниклу безвісти 17-річну дівчину

Чернігівським районним управлінням поліції розшукується безвісти зникла Мележик Анастасія Олександрівна, 2007 року народження, жителька Чернігова. 28 квітня до поліції звернулася матір дівчини з повідомленням про її зникнення. Неповнолітня пішла з дому 26 квітня і дотепер місце її перебування невідоме.

За попередньою інформацією, дівчина може перебувати у Києві.

Прикмети зниклої: зріст 169 см, худорлявої статури, волосся чорне, пофарбоване, має сережку в носі з правої сторони та сережку під верхньою губою.

Була одягнена: в чорну коротку спідницю, чорні капронові колготи, чорну кофту, чорні кросівки, при собі мала велику сумку чорного кольору.

Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе в розшуку Анастасії, поліція просить повідомити за телефонами: (0462)619-911 або 102.

Не залишайтеся байдужими!

Відділ комунікації поліції Чернігівської області