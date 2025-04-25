Увага, розшук! Поліція Полтави розшукує безвісти зниклого 13-річного Єгора Зємцова

Працівники Полтавського районного управління поліції розшукують 13-річного Зємцова Єгора Вікторовича. Близько 10:00 години 25 квітня малолітній вийшов із місця мешкання та не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст близько 164 см, повної статури, має русяве волосся. На момент зникнення був одягнений у чорну футболку та сірі спортивні штани та босоніжки (як на фото).

Особлива прикмета – дитина не розмовляє.

Якщо вам відома інформація про цю дитину, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 099-619-56-37, 050-606-29-19 або за номером 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)