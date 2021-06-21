Увага, розшук! Поліція встановлюють місцезнаходження неповнолітньої дівчинки (фото)

Поліція Слов’янська встановлює місцезнаходження безвісти зниклої Кривонос Юлії Іванівни 2008 року народження.

В п’ятницю, 18 червня, близько 20.00 дівчина пішла з місця мешкання селища Майдан та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст — 152 см, худорлявої статури, волосся темне, очі блакитного кольору.

Особливі прикмети: шрам на обличчі біля лівого ока.

Була одягнена: кофта синього кольору, куртка чорного кольору, джинси синього кольору з білими плямами, кросівки білого кольору.

Прохання до всіх. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклої дитини, негайно повідомити про це за телефонами 102 та 066-153-49-33.

Краматорське районне управління поліції Донецької області