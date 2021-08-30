Увага розшук! В Дніпрі 15-річна дівчина пішла з лікарні та зникла (фото)

Поліцією Дніпра встановлюється місцезнаходження 15-річної Ярослави Івасішиної. 29 серпня близько 17.00 неповнолітня дівчина пішла з лікарні в Новокодацькому районі міста Дніпра та до цього часу її місцезнаходження не відоме.

Прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, темне волосся з білими смугами, карі очі.

Дівчина була одягнена в темний одяг.



Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Івасішиної Ярослави, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Дніпровського РУП