Увага, розшук! Звягельські поліцейські розшукують безвісно зниклого 25-річного чоловіка

Правоохоронці Звягельського районного відділу встановлюють місце знаходження Шевчука Івана Івановича, жителя м. Звягеля, 1997 року народження.

За словами рідних зниклого, чоловік 6 травня пішов зі свого будинку у невідомому напрямку, після чого зв’язок з ним було втрачено.

Його прикмети: зріст близько 190 см, худорлявої тілобудови, волосся світле.

На момент зникнення був у спортивному одязі.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місця перебування зниклого чоловіка, повідомте за телефонами: 041413-51-54, 093-462-99-16, 067-417-91-54 або 102 чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Звягельський районний відділ поліції Житомирщини