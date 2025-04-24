Увага! Розшукується 12-річний хлопчик Станіслав Цуркан який пішов із дому та досі не повернувся

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розшукується 12-річний мешканець Пересипського району Станіслав Цуркан, який ввечері 22 квітня пішов із дому та досі не повернувся.

Прикмети: зріст приблизно 155 см, щільної статури, карі очі, коротке та темне волосся.

Особливі прикмети: в лівому вусі сережка.

Був одягнений: у темно-синю кофту та сині спортивні штани, мав при собі чорну сумку (барсетку).

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопчика, просимо повідомити до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, ‪+380 63 436 8302‬ або на спецлінію 102.