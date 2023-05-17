Увага! Розшукується неповнолітній Олексій Бозовкін, який пішов з дому та досі не повернувся

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області розшукується неповнолітній Бозовкін Олексій, 2008 р.н., який вчора, 16 травня, пішов з дому та досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160-165 см, середньої статури, коротке темне волосся, карі очі.

Був одягнений: у білу футболку, чорні шорти та кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо зателефонувати до територіального відділу поліції за номерами телефонів: (048) 779-42-88, 779-49-70, 380 63 436 8302 або повідомити на спецлінію «102».