Увага! Розшукуються два хлопчики та дівчинка, які пішли з дому та не повернулися (фото)

22 червня о 8:11 до поліції зателефонувала 33-річна жінка, яка повідомила що 20 червня близько 14:00 її донька Попкова Ангеліна Василівна, 2006 року народження направилась в невідомому напрямку та по теперішній час місце знаходження її не відомо.

Прикмети: зріст близько 162-165см, худорлявої статури, волосся світло русяве нижче плечей, очі блакитні, є родинка вище копчика.

Була одягнена: джинсовий комбінезон, червоний топік, кросівки чорного кольору. Мала при собі рюкзак чорного кольору з шипами.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження Попкової Ангеліни Василівни повідомити до Відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції за телефонами: (056) 2 10 13, (099) 706 83 39, або «102». Заздалегідь вдячні.

Поліція Дніпра розшукує 15-річного Давида Повпу

22 червня близько 10:00 дитина пішла з дому по вулиці Камчатській, що у Чечелівському районі міста Дніпро. Наступного дня його мати звернулася до поліції. На теперішній час місце перебування хлопця невідоме. Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся темного кольору, зачіска з обох боків коротка з чубом на правий бік, невеликий шрам на скроні і на потилиці. Хлопець був одягнений у чорні спортивні штани, чорні кросівки з жовтими написами, темно-синю футболку з намальованою твариною. Усім, хто володіє будь-якою інформацію про місце перебування Давида, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області