Увага! Розшукуються два хлопчики та дівчинка, які пішли з дому та не повернулися (фото)
Поліція Павлограда встановлює місце перебування 15-річного Данила Клименка. Хлопець пішов з дому 22 червня, а наступного дня близько 00:30 мати звернулися до поліції з повідомленням про зникнення сина.
Прикмети неповнолітнього: зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротко стрижений, очі зелені, на обличчі багато маленьких родимок, зліва на щоці велика родимка, ніс крупний, на копчику велика родимка.
Був одягнений у сіру бавовняну футболку, шорти темно-сині (брючні), кепка чорна з емблемою, в’єтнамки, сумка-бананка шкіряна чорна.
Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місце перебування Данила Клименка повідомити до чергової частини Павлоградського районного відділу поліції за телефонами, (099) 921 51 60, (095) 473 68 92 (розшукова група), (066) 282 53 06 (чергова частина). Заздалегідь вдячні.
Допоможіть встановити місце перебування 14-річної Ангеліни Попкової
22 червня о 8:11 до поліції зателефонувала 33-річна жінка, яка повідомила що 20 червня близько 14:00 її донька Попкова Ангеліна Василівна, 2006 року народження направилась в невідомому напрямку та по теперішній час місце знаходження її не відомо.
Прикмети: зріст близько 162-165см, худорлявої статури, волосся світло русяве нижче плечей, очі блакитні, є родинка вище копчика.
Була одягнена: джинсовий комбінезон, червоний топік, кросівки чорного кольору. Мала при собі рюкзак чорного кольору з шипами.
Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження Попкової Ангеліни Василівни повідомити до Відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції за телефонами: (056) 2 10 13, (099) 706 83 39, або «102». Заздалегідь вдячні.
Поліція Дніпра розшукує 15-річного Давида Повпу
22 червня близько 10:00 дитина пішла з дому по вулиці Камчатській, що у Чечелівському районі міста Дніпро. Наступного дня його мати звернулася до поліції. На теперішній час місце перебування хлопця невідоме.
Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся темного кольору, зачіска з обох боків коротка з чубом на правий бік, невеликий шрам на скроні і на потилиці.
Хлопець був одягнений у чорні спортивні штани, чорні кросівки з жовтими написами, темно-синю футболку з намальованою твариною. Усім, хто володіє будь-якою інформацію про місце перебування Давида, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (097) 266 17 72.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області