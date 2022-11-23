Увага! Розшукуються двоє неповнолітніх дівчат, сестри Єва та Вікторія Журавльови

Одеським районним управлінням поліції №1 встановлюється місце знаходження двох неповнолітніх сестер Журавльової Єви, 2007 р.н., та Журавльової Вікторії, 2009 р.н., які сьогодні, 23 листопада, самовільно залишили спеціалізований дитячий заклад й досі не повернулися.

Прикмети Єви: на вигляд 15 років, зріст 165 см, середньої статури, довге темне волосся, очі карі.

Була одягнена: в бежеву куртку й шапку, чорні штани й кеди.

Прикмети Вікторії: на вигляд 14 років, зріст 155 см, середньої статури, русяве волосся, очі карі.

Була одягнена: в темно-синю шапку, сіру куртку, чорні штані та сині кеди.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчат, просимо повідомити до поліції за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінію «102».