Увага, встановлюються свідки ДТП! У Харкові водій автомобіля «Ravon R4» допустив наїзд на жінку-пішохода

2 червня приблизно о 07:20 на проїжджій частині проспекту Ювілейного, 32/186 у Харкові водій автомобіля «Ravon R4» допустив наїзд на жінку-пішохода.

В результаті ДТП потерпіла отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За фактом аварії на даний час проводиться досудове розслідування.

Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 063-06-66-876 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до старшого слідчого старшого лейтенанта поліції Катречко Дениса Олеговича.

Відділ комунікації поліції Харківської області