Увага, встановлюються свідки ДТП у Київському районі Харкова (фото)

20 червня приблизно о 01:30 в районі будинку №38 по вулиці Шевченка сталося зіткнення автомобіля «Kia Optima» з припаркованою вантажівкою «ГАЗ-53А», яка в цей час перебувала у крайній правій смузі руху.

Внаслідок аварії пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

На даний час слідчими проводиться досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

Свідків та очевидців ДТП Поліція Харківської області просить звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до старшого лейтенанта поліції Тарасова Ростислава Юрійовича.

УК