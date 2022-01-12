В аеропорту «Бориспіль» у росіянина виявили годинник, доза радіоактивного випромінювання якого перевищувала допустиму у 100 разів

Він прямував на рейс до Стамбула. Однак на ручну поклажу чоловіка спрацював стаціонарний комплекс «Янтар», за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

Прикордонники провели додаткову перевірку громадянина Росії. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є годинник, який він прихопив із собою. Причому доза випромінювання предмету перевищувала допустиму у 100 разів.

Авіаційний годинник вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.