В аеропорту «Бориспіль» у росіянина виявили годинник, доза радіоактивного випромінювання якого перевищувала допустиму у 100 разів
Учора ввечері у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники зупинили для додаткової перевірки одного з пасажирів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.
Він прямував на рейс до Стамбула. Однак на ручну поклажу чоловіка спрацював стаціонарний комплекс «Янтар», за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.
Прикордонники провели додаткову перевірку громадянина Росії. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є годинник, який він прихопив із собою. Причому доза випромінювання предмету перевищувала допустиму у 100 разів.
Авіаційний годинник вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.