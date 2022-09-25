В аеропорту Кишинева затримали українку, яка зібралася до Туреччини з пневматичним пістолетом

У багажі громадянки України, яка реєструвалася на рейс «Кишинів-Анталія», молдавські прикордонники знайшли заряджений пневматичний пістолет.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Прикордонну поліцію Республіки Молдова.

Сталося це сьогодні. Співробітники прикордонної поліції Міжнародного аеропорту Кишинева ідентифікували в потоці пасажирів громадянку України, у якої в зареєстрованому багажі був пневматичний пістолет і 16 металевих кульок.

«Для контрольно-реєстраційних процедур на маршруті «Кишинів-Анталія» 24-річна жінка з’явилася о 06:15. Під час огляду та фотографування відсканованого багажу прикордонники помітили у валізі людини предмет, схожий на зброю. Під час огляду вмісту було встановлено, що це пневматичний пістолет, заряджений 16 металевими кульками. Оперативна група з Міжнародного аеропорту Кишинева виїхала на місце для документування справи та встановлення всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

Зброю вилучено і направлено до Центру криміналістичної техніки та судових експертиз МВС РМ. Повідомляється, що залежно від результатів буде проведена юридична кваліфікація діяння.