В авіакатастрофі у США загинули жінка з дитиною та ще п’ятеро людей
Медично-евакуаційний літак перевозив дитину, яка нещодавно завершила лікування в лікарні Шрайнерс
На борту медично-евакуаційного літака, що розбився в п’ятницю на північному сході Філадельфії (США), перебували шестеро громадян Мексики, вони загинули. Також загинула одна людина на землі. Про це повідомляє АР.
За словами представника Jet Rescue Air Ambulance, дитину везли додому. Кінцевим пунктом призначення рейсу було мексиканське місто Тіхуана.
Компанія заявила, що екіпаж був досвідченим, усі, хто бере участь у таких польотах, проходять ретельну підготовку.
За словами мера Філадельфії Шерель Паркер, окрім шести людей на борту літака, також загинула одна людина, яка перебувала на землі в момент його падіння. Ще 19 осіб постраждали.
Триває розслідування.
Чергова авіатроща в США
Літак впав на будинки біля торгового центру у Філадельфії, штат Пенсільванія pic.twitter.com/weQJjck5QL
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025