В авіакатастрофі загинув бізнесмен і 9 членів його родини
У Бразилії літак, на борту якого перебував бізнесмен Луїс Клаудійо Галеазі разом із сім’єю, розбився в популярному курортному містечку Грамаду, що на півдні країни.
Про це пише The Independent.
Літак впав у житловому районі, пошкодивши будинок та магазин мобільних телефонів. Унаслідок катастрофи загинули всі 10 осіб, що були на борту, зокрема Галеазі, його дружина, три доньки та інші члени родини.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди постраждали також через вдихання диму, оскільки на місці аварії виникла пожежа. Грамаду, де сталася катастрофа, є популярним туристичним курортом, особливо в різдвяний період, коли сюди приїжджають туристи для відпочинку в горах.
Причини аварії поки що залишаються невідомими, і бразильські органи влади проводять розслідування. Президент Бразилії Лула да Сілва висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим. // ТСНTweet