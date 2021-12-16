В авіакатастрові у Домініканській Республіці загинуло дев’ятеро людей, включно з сім’єю американського продюсера

У Домініканській Республіці розбився приватний літак, що прямував до американського штату Флорида.

Загинули всі дев’ятеро людей, які перебували на борту — у тому числі 38-річний американо-пуерто-риканський музичний продюсер Флоу Ла Муві (справжнє ім’я Хосе Анхел Ернандес) зі своєю 31-річною громадянською дружиною та їхнім чотирирічним сином.

Серед пасажирів були також громадяни США у віці 21 року, 18 та 13 років (за попередніми даними, вони були родичами Ернандеса). Троє членів екіпажу були громадянами Домініканської Республіки та Венесуели.

Як повідомляє Daily Mail, у літака виникли проблеми під час зльоту. Пілот спробував здійснити екстрену посадку, проте літак впав і спалахнув.

Ернандес відомий співпрацею з пуерто-риканськими співаками Осуна та Бед Банні, американським співаком Нікі Джемом. Спродюсований ним хіт «Te Bote» у 2018 році протягом 14 тижнів очолював хіт-парад латиноамериканських пісень Billboard. // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»