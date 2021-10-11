В автобуси та потяги пускатимуть за наявності COVID-сертифікату: уряд посилив карантинні обмеження

Міжрегіональні перевезення у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епідбезпеки будуть дозволені тільки пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації.

Відповідне рішення 11 жовтня ухвалив Кабінет Міністрів, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Відтак на засіданні уряд вніс зміни до постанови №1236 про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів. Зміни передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідбезпеки.

Які документи треба мати, щоб поїхати до іншого регіону?

За рішенням уряду, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені тільки за наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів документів, що підтверджують отримання щеплення проти коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.

Водії, екіпаж та пасажири міжрегіональних рейсів повинні мати:

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (для “жовтої” зони достатньо підтвердження отримання однієї дози щеплення);

або міжнародний/внутрішній/ іноземний сертифікат, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 (підходить будь-яка з дозволених ВООЗ), негативний результат ПЛР-тестування на коронавірус або одужання від цієї хвороби, що підтверджений через “Дію”;

або негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Де діятимуть нові правила?

Нові правила стосуватимуться будь-яких перевезень між регіонами (регулярних та нерегулярних рейсів автомобільного, авіаційного та залізничного транспорту).

Водночас аналогічних правил у міському та внутрішньообласному транспорті не впроваджуватимуть.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.