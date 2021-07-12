В ближайшие часы в Киеве обещают грозу: объявлен I уровень опасности

На местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника, сообщают в КГГА.

В ближайшие 1-2 часа с удержанием до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Департамент муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах КК «Киевавтодор» просит обращаться в круглосуточную диспетчерскую по тел.: 284-74-19. // УНИАН